رئيس مجلس الإدارة الجديد يستقيل

أدخل فريق نجم مقرة نظيره اتحاد البليدة إلى غرف الإنعاش عندما أطاح به داخل معقله ملعب الإخوة براكني، يوم الجمعة، في مدينة الورود ليزيد من معاناته في مؤخرة الترتيب.

وانهزم الاتحاد المحلي بهدين لصفر أمام نجم مقرة، الأخير كان اكثر فعالية وجسد الفرصتان اللتان اتيحتا له في المباراة، فيما لم يتمكن رفاق الحارس الدولي الأولمبي بوطاقة من إقلاق الزوار ولم تكن محاولاتهم خطيرة على مرمى النجم الذي خطف ثلاث نقاط مهمة.

واستقال رئيس مجلس الإدارة الجديد من منصبه بعد ان تلقى تهديدات من مجهولين بالاعتداء عليه في حالة البقاء في منصبه، وهو الأمر الذي سيزيد من تعقيد شؤون الفريق الذي يتخبط أيضا في أزمة مالية خانقة بسبب مشكلة الديون.

بالمقابل، ابقى المدرب الجديد خالد لونيسي الآمال قائمة للنهوض بالفريق في الجولات المقبلة وإنقاذه من هذه الوضعية لتفادي الكارثة نهاية الموسم وإذا استمرت الأوضاع هكذا سيغادر دوري الأضواء إلى بطولة الهواة، لكن بشرط أن يعود الفريق من بجاية بنتيجة إيجابية الأسبوع القادم.