ولد عباس : الأفلان لا يتدخل في عمل الحكومة والمؤسسات الدستورية

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن قيادة الحزب العتيد لا تتدخل في شؤون تسيير الحكومة .

لكن الحزب يتدخل في حالة وجود إنزلاق يهدد سير المؤسسات ، وهذا بإعتبارنا حزب الأغلبية و القوة السياسية في الدولة .

وخلال زيارة قادته الى ولاية المدية، رد ولد عباس على الصحفيين قائلا، أن الحزب ينبه ولايتدخل مباشر للتأثير .

وأضاف ،ن 320 نائبا من المجلس الشعبي الوطني،تقدموا بعريضة سحب الثقة من السعيد بوحجة رئيس المجلس والحزب ينتظر ردة فعل هذا الأخير.