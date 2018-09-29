ريال مدريد يكرّم المناضلة الفلسطينية “عهد تميمي”

إستقبل فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، المناضلة الفلسطينية والأسيرة السابقة في سجون الإحتلال الصهيوني “عهد التميمي”.

وكان في إستقبالها مدير العلاقات في النادي “الملكي” إيميليو بوتراغوينو، وأهداها قميصًا لريال مدريد يحمل اسمها والرقم 9.

في خرجة تضامنية أخرى من النادي الإسباني مع القضية الفلسطينية، مع عهد تميمي التي قضت في سجون الإحتلال 8 أشهر.

وسبق للريال استقباله الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الذي نجا من حرق مستوطنين لمنزل عائلته في الضفة الغربية.