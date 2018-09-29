ولد عباس: “الرئيس خط أحمر ومن يريد المساس به فليعبر على جثتنا”

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعد خط أحمر.

و اضاف ولد عباس، على هامش إحياء الذكرى 13 للمصالحة الوطنية، من ولاية المدية، أن من يريد المساس بالرئيس عليه العبور على جثتنا أولا.

وأرجع الأمين العام للأفلان، الإستقرار والطمأنينة التي تنعم بها الجزائر، بفضل ماقدمه الرئيس بوتفليقة، من سلم ومصالحة الذي يعد أمرا خارقا للعادة.

وأوضح ذات المسؤول، أن الرئيس كرم بالأمس القريب من قبل نقابات إفريقية و على المستوى العربي والدولي أيضا.

و أفاد ذات المتحدث، أن بوتفليقة رجل السلام على المستوى الوطني والقاري نظير ما قدمه لإفريقيا من أجل إحلال السلم في عديد دول القارة.