الكاف" تعلن عن تغييرات في بيع حقوق البث

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الموعد الذي سيتم فيه اختيار أفضل لاعب في أفريقيا عن 2017/2018، خلال اجتماعاته المنعقدة حاليا بشرم الشيخ.

وأفاد الموقع الرسمي للكاف، أن الاتحاد الأفريقي، لن يبيع حقوق بث تصفيات كأس العالم مجمعة كما كان يحدث من قبل، وسيترك لكل اتحاد أهلي فرصة تسويق مبارياته.

وتم تحديد يوم 8 يناير 2019 موعدا لإقامة حفل جوائز الأفضل في مركز "عبدو ضيوف" الدولي في داكار عاصمة السنغال.

وبعد الاعتراف بتنوع شكل الجوائز لنفس الجائزة، فقد تقرر إقامة جائزة جديدة بنفس مهام الجائزة الماضية (أفضل لاعب في إفريقيا) وسيتم منحها لكل الفائزين السابقين خلال الحفل المقبل أي تحديد شكل موحد لجائزة أفضل لاعب التي يقدمها الكاف بعدما كان شكلها يختلف مع كل عام.

وكان الدولي المصري محمد صلاح فاز بالجائزة الموسم الماضي، ومن المقرر أن يتم ترشيحه إلى جانب زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وكذلك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.