الرئيس بوتفليقة يجري حركة في سلك الأمناء العامين للولايات

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت حركة في سلك الأمناء العامين للولايات.قائمة الأمناء العامين الجدد جاءت كالتالي:

فوضيل ضويفي أمين عام لولاية إليزي

محفوظ بن فليس أمين عام لولاية الطارف

سليمان دابو أمينا عاما لولاية بجاية

كمال الدين كربوش أمينا عاما لولاية البليدة

عيسى عروة أمينا عاما لولاية تلمسان

محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة

الغالي عبد القادر الحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة

بدر الدين أوراو أمينا عاما لولاية تيارت

سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة

العمري بوحيط أمينا عاما لولاية مستغانم

عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسيلة

إيدير دباب أمينا عاما لولاية الوادي

رشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة

معمر مرين أمينا عاما لولاية عين تموشنت

عبد الوهاب مولاي أمينا عام لولاية البيض

أبو بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان