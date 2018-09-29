فرنسا: عراقيل أمام الجزائريين للحصول على "الفيزا" وتسهيلات للمغاربة!

نفت المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب أنها تنوي مراجعة شروط منح التأشيرة للمواطنين المغاربة لدخول التراب الفرنسي، وفرض شروط أكثر صرامة، كما تم في الجزائر. حيث أضحت المصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر تضع عدة عراقيل أمام الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة "شنغن"، كما قلصت بشكل كبير من مدة صلاحية التأشيرة الممنوحة، حتى عندما يتعلق الأمر بشخصيات معروفة وصحفيين و محامين و أطباء ورجال أعمال .. إلخ.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن المصالح القنصلية الفرنسية أن المعايير المعمول بها للحصول على تأشيرة “شنغن”، سيستمر العمل بها كما كان الحال في السابق، في جميع المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، وأنه لا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة مثلما حصل في الجزائر.

وكانت بعض المنابر الإعلامية في المغرب تداولت خبر وضع السلطات الفرنسية نظاما جديدا لدراسة طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وشرعت في تطبيقه في الجزائر على أن يعمم كذلك على المغرب. قبل أن تصدر المصالح القنصلية في المغرب بيانا تنفي فيه ذلك.