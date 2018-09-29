شاهد... سوق السيارات المستعملة تتأثر بتصريحات وزير الصناعة وإليكم بعض الاسعار بالفيديو

تأثر سوق السيارات المستعملة، اليوم السبت 29 سبتمبر، في تيجلابين ببومرداس، بتصريحات وزير الصناعة يوسف يوسفي الأخيرة، التي كشف فيها عن انخفاض بنحو 30 بالمئة في أسعار السيارات المركبة محليا، حيث شهد السوق توافدا كبيرا للسيارات المعروضة للبيع مما تسبب في اكتظاظ غير مسبوق في سوق تيجلابين.

كما تميز سوق السيارات بتراجع في الأسعار بالنسبة للسيارات المركبة محليا، فمثلا تراجعت سيارة بيجو 208 بنحو 9 ملايين سنتيم، في حين حافظت السيارات القديمة على أسعارها المرتفعة لكثرة الطلب عليها.

وبلغ سعر سيارة رونو سامبول سنة 2018، محرك 1.6، 160 مليون سنتيم، أما سامبول 1.2 فبسعر 159 مليون سنتيم.

أما سيارة من نوع ليون 2017 كامل التجهيزات، فبسعر 140 مليون سنتيم، في حين نجد سيارة من نوع كليو بنزين سنة 2013، بمحرك 1.2، بسعر 127 مليون سنتيم.