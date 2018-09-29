حركة في سلك الأمناء العامين للولايات

حركة في سلك الأمناء العامين للولايات

أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الأمناء العامين للولايات حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية .

وذكر المصدر أن هذه الحركة تأتي تبعا للحركة في سلك الولاة. وبهذا تم تعيين كأمناء عامين للولايات كل من :

1- سليمان دابو أمينا عاما لولاية بجاية

2- كمال الدين كربوش أمينا عاما لولاية البليدة

3- رشيد بن خزناجي أمينا عاما لولاية تمنراست

4- عيسى عروة أمينا عاما لولاية تلمسان

5- بدر الدين أوراو أمينا عاما لولاية تيارت

6- محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة

7- الغالي عبد القادر بلحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة

8- سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة

9- العمري بوحيط أمينا عاما لولاية مستغانم

10 - عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسلية

11 - عبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض

12- فضيل ضويفي أمينا عاما لولاية إليزي

13 - محفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف

14- ايدير مدباب أمينا عاما لولاية الوادي

15- رشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة

16 - معمر مرين أمينا عاما لولاية عين تيموشنت

17 أبوب بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان .

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