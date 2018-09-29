حركة في سلك الأمناء العامين للولايات
أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الأمناء العامين للولايات حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية .
وذكر المصدر أن هذه الحركة تأتي تبعا للحركة في سلك الولاة. وبهذا تم تعيين كأمناء عامين للولايات كل من :
1- سليمان دابو أمينا عاما لولاية بجاية
2- كمال الدين كربوش أمينا عاما لولاية البليدة
3- رشيد بن خزناجي أمينا عاما لولاية تمنراست
4- عيسى عروة أمينا عاما لولاية تلمسان
5- بدر الدين أوراو أمينا عاما لولاية تيارت
6- محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة
7- الغالي عبد القادر بلحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة
8- سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة
9- العمري بوحيط أمينا عاما لولاية مستغانم
10 - عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسلية
11 - عبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض
12- فضيل ضويفي أمينا عاما لولاية إليزي
13 - محفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف
14- ايدير مدباب أمينا عاما لولاية الوادي
15- رشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة
16 - معمر مرين أمينا عاما لولاية عين تيموشنت
17 أبوب بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان .
شاركنا رأيك