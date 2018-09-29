أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حركة في سلك الأمناء العامين للولايات حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية .

وذكر المصدر أن هذه الحركة تأتي تبعا للحركة في سلك الولاة. وبهذا تم تعيين كأمناء عامين للولايات كل من :

1- سليمان دابو أمينا عاما لولاية بجاية

2- كمال الدين كربوش أمينا عاما لولاية البليدة

3- رشيد بن خزناجي أمينا عاما لولاية تمنراست

4- عيسى عروة أمينا عاما لولاية تلمسان

5- بدر الدين أوراو أمينا عاما لولاية تيارت

6- محمد عبدو زاوي أمينا عاما لولاية سعيدة

7- الغالي عبد القادر بلحزاجي أمينا عاما لولاية عنابة

8- سعيد أخروف أمينا عاما لولاية قسنطينة

9- العمري بوحيط أمينا عاما لولاية مستغانم

10 - عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسلية

11 - عبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض

12- فضيل ضويفي أمينا عاما لولاية إليزي

13 - محفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف

14- ايدير مدباب أمينا عاما لولاية الوادي

15- رشيد بوقارة أمينا عاما لولاية خنشلة

16 - معمر مرين أمينا عاما لولاية عين تيموشنت

17 أبوب بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان .