حركة مرتقبة في سلك رؤساء الدوائر وامناء الولايات

كشفت مصادر (مطلعة) بأنه يرتقب إجراء حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر وامناء الولايات التي ينتظر الإفراج عن تفاصيها من قبل مصالح رئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة بعدما تم الإعلان عن الحركة الجزئية التي مست أول أمس الخميس ولاة الجمهورية . وحسب ذات المصادر فانه خلال الحركة المرتقبة سيتم تحويل جميع رؤساء الدوائر الذين أمضوا أزيد من 5 سنوات بالمناصب التي يشغلونها إلى جانب إنهاء مهام آخرين وإحالة العديد من رؤساء الدوائر على التقاعد لبلغهم السن القانوني المحدد ب60سنة و ترقية أمناء عامون إلى منصب رئيس دائرة نظير التقارير الإدارية والأمنية التي تشيد بنشاطهم الجواري التكفل الأمثل بمشاكل المواطنين والعمل على تحسين أداء الخدمة العمومية . وكانت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية للوزير «نورالدين بدوي» قد انتهت منذ أشهر من ضبط كل ترتيبات القائمة الأولية المتعلقة بالتحويلات وإنهاء المهام والإحالة على التقاعد لسلك رؤساء الدوائر وأرسلت إلى الحكومة وإلى رئاسة الجمهورية للتفحص التدقيق قبل التوقيع عليها والإعلان عنها من طرف الرئيس بوتفليقة. وحسب المصادر نفسها فان حركة المرتقبة ستمس أيضا أمناء عامين بالولايات حيث سيتم ترقية رؤساء دوائر إلى منصب امناء عامين بالولايات مع تحويل العديد منهم إلى ولايات أخرى وإحالة البعض على التقاعد بطلب منهم لظروف صحية . وللإشارة أن منصب أمين عام لولاية عنابة شاغر بعد تعيين «كمال عبلة» واليا على راس ولاية قالمة.