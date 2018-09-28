“الفاف” تؤكّد تنظيم كأس افريقيا للمحليين 2022 بالجزائر

أكّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، خبر إحتضان الجزائر رسمياً لكأس أمم إفريقيا للمحليين 2022.

ونشرت “الفاف” تغريدة على صفحتها الرسمية بـ”تويتر” تؤكد خبر منح الإتحاد الإفريقي للجزائر شرف تنظيم “شان” 2022.

كما جاء في التغريدة:”هذا النجاح كثاني دورة قارية للاكابر تحصل الجزائر على شرف تنظيمها بعد كأس افريقيا 1990″.