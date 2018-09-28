مناصر جزائري يجر رئيس “الفاف” الى أروقة العدالة

أودع مناصر مغترب للمنتخب الجزائري، هواري تريكي، دعوى قضائية مرفوقة بتقرير الطبيب الشرعي ضد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، بسبب الاعتداء الذي تعرّض له في غامبيا، من طرف أمين العبدي، مسؤول على مستوى “الفاف”، إلى جانب حارس شخصي لنائب رئيس الاتحادية. و قال المناصر الجزائري، في فحوى الدعوى التي تقدم بها لدى محكمة ليل الفرنسية، إنه تعرّض للضرب من طرف العبدي والحارس الشخصي للرئيس “الفاف”، حيث تفاجأت بهذين الشخصين يتهجمان عليّ، فأسقطني الحارس أرضا وقام العبدي بخنقي بعنف، وانهال عليّ كل واحد منهما بالسب والشتم والتهديد أيضا”، ولهذا قمت برفع دعوى قضائية ضد رئيس الاتحادية خير الدين زطشي لأنه المسؤول الأول عن الاتحادية، ومسؤول أيضا عن تصرفات المحسوبين على الهيئة الكروية الجزائرية”، مضيفا “أنا أناصر المنتخب وليس الأشخاص، وما حدث هو إهانة لمواطن جزائري خارج بلاده”.