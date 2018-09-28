الملاريا تطرق أبواب ولايات الشمال

حذّر الأطباء الممارسون، من سرعة انتقال داء الملاريا من الجنوب إلى الشمال بسبب تنقّل الأشخاص المصابين، وشددوا على ضرورة تجنّب مختلف أسباب انتقال هذا المرض الخطير، خاصة ما تعلق بطرق التداوي التقليدية، على غرار الحجامة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المرضى بعيدا عن الرقابة، مما يجعل إمكانية التحكم في المرض ومحاصرته صعبا.

قال ممثل الأطباء الممارسون العموميون، الدكتور الياس مرابط، أن حركية تنقّل المهاجرين الأفارقة من بلدانهم إلى الولايات الحدودية، تعتبر السبب الرئيسي في تضاعف حالات حمى المستنقعات "الملاريا" مؤخرا، باعتبار أن هذا الداء متمركز أساسا في الدول الإفريقية حسب المنظمة العالمية للصحة.

وقال ذات المتحدث لـ "الخبر"، إن ولاية تمنراست باعتبارها مركز عبور لهؤلاء، أصبحت منطقة خصبة لتأزم الوضعية الصحية، وما ينتج عنها من خطر تفاقم هذه الوضعية لتصبح وبائية، وهو مشكل صحي خطير لا بد من تجنّبه وتجنيد كل الطاقات والإمكانيات البشرية والمادية للحول دون عودة هذا الوباء القاتل.

وحسب الدكتور مرابط، فإن الطفيلي الناقل للمرض يعيش لمدة سنوات في جسم الإنسان دون أن تظهر عليه أية أعراض مرضية، وهو ما يجعل عملية محاصرة المرض مستحيلة دون مرافقتها بإجراءات وقائية مشددة، تبدأ بالقضاء على كل مسببات انتقال العدوى من مياه راكدة ومستنقعات وانعدام النظافة.

غير أن ممثل الأطباء العامين، اعترف أن المهاجرين الأفارقة ليسوا العامل الوحيد المتسبب في عودة الملاريا، كون الجزائر تحصي حالات معزولة منذ سنوات، غير أن سرعة تدفق هؤلاء وعدم مراقبة شروط إقامتهم في المناطق الحدودية، زاد من تضاعف الحالات، رغم أن السلطات، يضيف، وفّرت جميع وسائل التكفل الصحي على مستوى المؤسسات الصحية، غير أن الأمر يبقى غير ناجع ما لم يتم تدعيم هذه الإجراءات بلجان خبراء من معهد باستور والمعهد الوطني للصحة العمومية وأطباء أخصائيين في أمراض الدم والأمراض المعدية، للوقوف على مدى انتقال العدوى والقيام بعمليات استكشاف في أوساط سكان المنطقة والمهاجرين الأفارقة على حد سواء..

وحذّر محدثنا، من سرعة انتقال المرض عن طريق الدم، كاستعمال حقن مستعملة من قبل مصابين، إضافة إلى عمليات التداوي التقليدية، على غرار الحجامة، وهنا بالذات شدد الدكتور مرابط على ضرورة توفير جميع شروط النظافة للقيام بهذه العملية ومراقبتها تجنّبا لانتشار عدوى الملاريا من قبل أشخاص مصابين لا تظهر عليهم أعراض هذا الداء إلا بعد سنوات.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت 313 حالة مستوردة لمرض الملاريا منذ مطلع السنة الجارية بولاية تمنراست، منها 265 حالة شهر سبتمبر فقط، حيث أن أغلب الحالات مستوردة من دول إفريقية مجاورة، شهدت في الآونة الأخيرة تهاطل أمطار غزيرة، مما وفّر بيئة مناسبة للتعرض للإصابة بهذا الداء.