ولد عبّاس لـ"الخبر": قضية بوحجة مع النواب

قال أمين عام جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم، في تصريح مقتضب لـ"الخبر" عن طريق الهاتف، بأن "رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجّة يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، قضيته مع النواب وليس معي".

وصرح بوحجّة منذ قليل لـ"الخبر"، قائلا:"لا أرى مانعا في التداول على المسؤولية شريطة أن تكون وفق إجراءات شرعية خلافا لما هو متبع حاليا والتي لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية".

ولم يشأ ولد عباس الخوض كثيرا مع "الخبر"، خصوصا في مسألة جمع التوقيعات، وهي النقطة التي أشار إليها ولد عباس، عندما قال:"بوحجّة قضيته مع النواب"، على أساس أن النظام الداخلي لا يشير إلى شيء يسمى "سحب الثقة" لا عن طريق التوقيعات أو وسيلة أخرى، ماعدا الاستقالة، التنافي والوفاة، طبقا للمادة 10 من النظام.