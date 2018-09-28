ماندي وبن سبعيني يتألقان في أوروبا .. فقط!

مشكلة محور الدفاع في المنتخب الجزائري التي صارت أرقا لكل المدربين الذين تعاقبوا على الخضر منذ رحيل رابح سعدان، مازالت لغزا كبيرا خاصة في الوقت الحالي، بالنظر إلى وجود لاعبين أبانوا عن قدراتهم في الدوريات الأوروبية ومنهم على وجه الخصوص الثنائي رامي بن سبعيني وعيسى ماندي اللذين من المفروض أن يقدما ثنائيا يضع تشكيلة المنتخب الوطني في مأمن أو على الأقل يقيها من الهفوات الكثيرة التي تحدث في السنوات الأخيرة، وحوّلت هذه المنطقة الحساسة من كيان الفريق إلى نقطة سوداء وسبب للهزائم والنكسات.

كل المؤشرات توحي إلى أداء الثنائي في نادييهما لموسم محترم، فهما يلعبان بانتظام وصارا قطعة أساسية في فريقيهما، ويكتسبان من جولة إلى أخرى مزيدا من الخبرة خاصة أن فريق بيتيس إشبيليا يشارك في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، كما يشارك زميله رامي بن سبعيني في دور المجموعات من نفس المنافسة الأوروبية مما يعني أنهما جاهزين لمباراة البينين، لكن تواجدهما معا في محور دفاع الخضر مازال بعيدا عن المستوى، حيث عجز المدربون الذين تعاقبوا على الخضر عن تكوين ثنائي بهذين اللاعبين يضاف إليهما مدافعان في الرواق لطمأنة أنصار المنتخب الوطني.

برز ماندي بشكل لافت في آخر مواجهة لعبها بيتيس سهرة الخميس في جيرونا، وإذا كان النادي الأندلسي قد عاد بفوز ثمين بهدف نظيف، فإن الفضل يعود لعيسى ماندي الذي أنقذ ناديه من الهزيمة أو على الأقل من التعادل باعتراف مدرب الفريق الإسباني كيكي، الذي لا يستغني أبدا عن خدماته بدليل أنه أشركه في كل المباريات برقم مشاركة هو الأقوى في ناديه حيث بلغ 540 دقيقة.سيحتفل عيسى ماندي بعيد ميلاده السابع والعشرين في 22 أكتوبر القادم، وهو سن مميز للاعب وسط دفاعي، وجد نفسه منذ أن غادر الدوري الفرنسي، وصار نجما في النادي الأكثر شعبية في منطقة الأندلس، وكان ماندي قبل انتقاله إلى بيتيس إشبيليا في خريف 2016 قد أمضى كل فترته الاحترافية مع رامس الفرنسي، سجل معه في أربعة مواسم 14 هدفا غالبيتها بضربات رأسية من خلال الركنيات، وشارك في المونديال البرازيلي ولكن في منصب مدافع أيمن وليس في محور الدفاع، كما هو الشأن عليه مع ناديه، وقدم ماندي مع بداية الموسم الكروي مستوى كبيرا خاصة في المباريات الكبيرة التي لعبها فريقه مثل الداربي الأندلسي أمام إشبيليا حيث كان السبب الرئيسي في فوز بيتيس بهدف نظيف، كما كان قائد الفريق للعودة بتعادل نظيف من فالونسيا.وبعد ست جولات من الدوري الإسباني يتواجد بيتيس في المركز السابع بتسع نقاط على بعد أربع نقاط فقط عن الرائدين ريال مدريد وبرشلونة، وهدفه هذا الموسم هو تحقيق رتبة ضمن رباعي المقدمة، لأجل المشاركة في رابطة أبطال أوربا بعد أن شارك هذا الموسم في أوربا ليغ وسجل في المباراة الأولى التعادل السلبي في العاصمة اليونانية أمام أولمبياكوس وسيتنقل في الرابع من أكتوبر لمواجهة ديديلانغ بطل ليكسومبورغ، ويبقى بيتيس المرشح الأول للتأهل لدور الثاني من هذه المنافسة الأوروبية.أما رامي بن سبعيني الذي يحظى بثقة مدربه التونسي الأصل صبري لموشي، والذي يعتمد عليه دائما ومنحه فترة لعب بلغت 540 دقيقة في سبع مباريات من الدوري الفرنسي، فقد تهيأت أمامه أهم فرصة لأجل تطوير نفسه خاصة أنه في ربيعه الثالث والعشرين فقط، وتواجد ران في قلب المشاركة الأوروبية هذا الموسم يجعل رامي أحسن مما كان عليه عندما لعب لليرس البلجيكي أو مونبيليي الفرنسي، وسيتنقل ران القابع في المركز 17 في الدوري الفرنسي إلى كازاخستان الخميس القادم لملاقاة الأساتانا وهي فرصة أخرى لنضج اللاعب بن سبعيني.

فهل يتمكن جمال بلماضي من صنع دفاع حديدي مرتكزا على الثنائي المتألق رامي وعيسى؟