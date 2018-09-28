“خالد بن سليمان” يمثل للجزائر في المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم بكرواتيا

يشارك الشاب خالد بن سليمان ممثلاً للجزائر في المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم والمقامة في العاصمة الكرواتية زغرب.

حيث سيشارك إبن مدينة برج منايل رفقة 75 متسابقا من 42 دولة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية يوم السبت.

وتتضمن المسابقة 4 فروع هي ختم للقرأن الكريم كاملا وكذا 15 جزءا و5 أجزاء إضافة إلى أحكام التجويد.

وللإشارة فقد تم جرت مراسيم إفتتاح المسابقة أمس الخميس بالمركز الإسلامي بزعرب والتي سستمر إلى غاية يوم السبت .