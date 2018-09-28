عهدة جديدة لبلعيد على رأس حزب جبهة المستقبل

زكى المؤتمر الثاني لحزب جبهة المستقبل، المنعقد اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، عبد العزيز بلعيد رئيسا لهذه التشكيلة السياسية لعهدة جديدة.

وتمت تزكية عبد العزيز بلعيد، في منصب رئيس لجبهة المستقبل عقب تقديم المجلس الوطني للحزب لائحة ترشيحه، لهذا المنصب الذي يشغله منذ تأسيس الحزب في سنة 2012.

وكشف بلعيد أن المؤتمر الثاني لحزبه، سيحدد بعد مداولاته موقفه النهائي من الإنتخابات الرئاسية القادمة

وستكون مرجع تستند إليه قيادة الحزب لإتخاذ القرارات المناسبة على ضوء المتغيرات التي قد تحدث

و أشار ذات المتحدث إلى أن المؤتمر سيعيد النظر في هيكلة الحزب سواء تعلق الأمر بالقانون الأساسي أو النظام الداخلي .