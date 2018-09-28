شعبية ماكرون في تراجع مستمر

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت من جديد في سبتمبر، مشيرة إلى أن 32 بالمائة فقط من الفرنسيين يبدون آراء جيدة فيه، في واحد من أدنى المستويات منذ انتخابه.

ويعبر 67 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع عن آراء سيئة فيه (+1 نقطة منذ شهر) بينما كسب رئيس الوزراء ادوار فيليب نقطة واحدة في هذا المجال (39 بالمائة) حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "بي في آ" لحساب أورانج" وإذاعة وتلفزيون "ار تي ال" وصحيفة "لا تريبون" في عددها الجمعة.

ويلقى ماكرون وفيليب تأييد مناصري الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" (96 بالمائة لماكرون +9 بالمائة + و94 بالمائة لإدوار فيليب +9 بالمائة )، لكن لم تعد نسبة مؤيديه من أنصار الحزب الاشتراكي تتجاوز الـ 22 بالمائة (-6 بالمائة) والـ 35 بالمائة بين داعمي حزب الجمهوريين اليميني (-2 بالمائة).

وقال المعهد إن "المعارضة لا تستفيد من الصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذية"، مشيرا إلى أنه "أيا من الأحزاب الأخرى ما كان في نظر شريحة واسعة من الفرنسيين، قادرا على (أداء أفضل) من الحكومة لو كان في السلطة".

وأجري الاستطلاع عبر الأنترنت في 26 و27 سبتمبر وشمل 1011 شخصا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، حسب طريقة الحصص. وقد حدد هامش الخطأ فيه بما بين 1,4 و3,1 نقطة.