خلل تقني يصيب أزيد من 50 مليون حساب فايسبوك

تعرض مساء اليوم الجمعة قرابة 50 مليون حساب لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حول العالم

وخروجهم من حسابتهم بشكل تلقائي، بظهور رسالة تلقائية لدى العديد من المستخدمين رسالة Session expired, please log in again،

وقال المستخدمون إن المشكلة شملت موقع فايسبوك وتطبيق “ماسنجر”.

وفي تغريدة لشركة فايسبوك طمأنت المستخدمين الذي تعرضو للخلل، موضحة ان المشكلة أمنية يتم معالجتها.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it’s because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2