النفط يتجاوز 83 دولار للبرميل لأول مرة منذ أربعة سنوات

سجلت اليوم الجمعة أسعار البترول ارتفاعا تجاوز لأول مرة سقف 83 دولارا للبرميل منذ 4 سنوات.

حيث حافظت الأسعار العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة ليواصل الخام الأمريكي صعوده لليوم الثاني وخام برنت لليوم الثالث على التوالي، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي،

استنادا على مخاوف نقص المعروض بالسوق بعد سريان عقوبات أمريكية ضد إيران فى نوفمبر المقبل.

وصعد خام برنت إلى مستوي 83 دولار للبرميل

وبنفس النسبة صعدت عقود برنت لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار التركيز بالسوق على إمدادات إيران.

تواصل الولايات المتحدة الضغط على الحكومات والشركات فى جميع أنحاء العالم لخفض ووقف شراء النفط الخام من ِإيران،

حيث تهدف واشنطن إلى تراجع إمدادات إيران إلى مستوى الصفر وخروجها من السوق تماما.

واستجابت على الفور بعض الدول الكبرى خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وأوقفت استيراد النفط الإيراني،

وبدأت الهند ثاني أكبر مشتري للنفط الإيراني” فى خفض مشتريات الخام إلى النصف بداية من الشهر الجاري.