لهذه الأسباب قررت اعتزال اللعب مع “الخضر”

كشف مهدي مصطفى، النجم الأسبق للمنتخب الجزائري، عن سر اعتزاله اللعب مع منتخب الجزائر، وذلك بعد أكثر من سنة من اتخاذه هذا القرار. وقال مهدي مصطفى، في تصريح حصري لموقع “أورنج فوتبول كلوب”، “ابتعدت عن أجواء منتخب الجزائر لفترة طويلة، وبالتحديد منذ تولي الفرنسي كريستيان غوركوف مهمة التدريب خلفا للبوسني وحيد حاليلوزيتش إثر نهاية مسابقة كأس العالم البرازيل 2014”.

وتابع ” كان بإمكاني الانتظار أكثر قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة أنني مازالت أنشط في المستوى العالي في أوروبا”. وتابع “في نهاية المطاف، قلت لنفسي إن أفضل شيء حصل لي هو إنهاء مسيرتي الكروية مع الخضر بمباراة أمام ألمانيا، لحساب ثمن نهائي كأس العالم”. وأتم “أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح، خاصة مع بروز جيل جديد من اللاعبين الموهوبين”.

يذكر أن مصطفى، سبق له تمثيل منتخب الجزائر في 25 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف، مكتفيا بصناعة هدف وحيد وينشط هذا الأخير في الموسم الحالي مع بيزييه، نادي الدرجة الثانية الفرنسية، حيث شارك معه في 5 مباريات لم يترك خلالها أي بصمة.