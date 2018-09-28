غولام يعبّر عن وفائه لنابولي ويؤكد بقاءه

عبّر الدولي الجزائري فوزي غولام، ظهير أيسر نادي نابولي الايطالي عن حبه ووفائه للفريق، موازاة مع اقترابه من العودة إلى المنافسة بعد ابتعاده عنها 11 شهرا بسبب الإصابات التي لاحقته منذ شهر نوفمبر من العام الماضي والتي أجبرته على الخضوع لعمليتين جراحيتين.

ونشر غولام على حسابه الشخصي بـ “تويتر” أعلن فيها ولاءه وعشقه لفريقه حيث كتب: “نابولي دائما في قلبي وإلى الأبد”، وأرفق اللاعب تغريدته بصورة مرتديا فيها قميص الفريق ويضع فيها يده على قلبه. وصنعت هذه الرسالة القوية، الحدث وسط جماهير نابولي وكذا وسائل الإعلام الإيطالية، كما لقيت التغريدة تفاعلا كبيرا، سواء من متابعي اللاعب على “تويتر” أو من زملائه بالفريق، خاصة وأنها بددت مخاوفهم من رحيله المحتمل، خاصة وأنه نشر تغريدة سابقة في شهر أوت الماضي بدت وكأنها رسالة وداع من اللاعب للفريق وجماهيره الذين أصابتهم الحيرة وقتها.

ويستعد غولام للعودة إلى المنافسة، بعد غياب دام 11 شهرا كاملا، حيث يرتقب أن يكون حاضرا ولو على دكة الاحتياط خلال مباراة قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي اليوم السبت أمام جوفنتوس متصدر الدوري، كما ينتظر أن يشارك غولام أيضا في مباراة ليفربول الانجليزي يوم الأربعاء القادم في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.