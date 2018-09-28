إصابة شخص بكسور إثر انهيار جدار طوبي بسبب تساقط الأمطار بأدرار

أفادت مصالح الحماية المدنية بأدرار، أنها سجلت إصابة شخص بجروح وكسر على مستو ى الرجل وذلك إثر انهيار لجدار طوبي بسبب تهاطل الأمطار بمنطقة زاوية كنتة 80كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار.

وقد تم إسعاف ونقله الى العيادة المتعددة الخدمات بالمنطقة، فيما أوضحت وفي ذات السياق، أنه تم تسجيل انهيار جزئي لمنزل واحد ببلدية زاوية كنتة.

بالإضافة إلى ثلاث منازل بأحياء بربع وبني وسكت ومهدية بمدينة أدرار إلى جانب تسجيل حرائق في عدادات كهربائية.

فيما تم تسجيل 13نقطة تفريغ وشفط للمياه الراكدة ببعض الشوارع والأحياء.