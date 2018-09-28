ارتفاع أسعار السيارات في سوق قسنطينة اليوم (فيديو)

شهد سوق حامة بوزيان للسيارات المستعملة بولاية بقسنطينة ، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي رغم دخول عدد كبير من السيارات والزوار على حد سواء.

وعرف سوق حامة بوزيان دخول كبيرا للسماسرة الذين كانوا طول الفترة السابقة شبه غائبين عليه.

واختلفت الأسعار بشكل ملحوظ عقب ساعات من الدخول حيث انتقل سعر سيارة “كليو4 ” سنة 2015 من 158 مليون إلى 162 مليون، و هو نفس الشيء بالنسبة إلى سيارة “نيسان ميكرا التي أنتقل سعرها من 110 إلى 116 مليون بعد ساعة ونصف من دخولها.

كما وصل سعر سيارة “أتوس” سنة 2011 إلى 98 مليون و سيارة “سيال” إلى 100 مليون.