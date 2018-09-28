لجنة التحكيم تعاقب بوكواسة وزواوي

أكد رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد غوتي، أن الحكام الذين ارتكبو أخطاء، يتم معاقبتهم من طرف لجنة مخصصة لذلك، وفق قانون خاص.

وصرح محمد غوتي، للإذاعة الوطنية: “بوكواسة أدى مقابلات في المستوى وشرف الكرة الجزائرية، لكن في مباراته الأخيرة ارتكب أخطاء”.

وأضاف: “اللجنة المعنية بمتابعة الحكام، استمعت لتصريحات بوكواسة، وهذا الأخير اعترف بأخطائه لذا تم ايقافه لمدة شهر”.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد غوتي، عن معاقبة الحكم زواوي، بالإيقاف إلى إشعار آخر.