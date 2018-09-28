بن يونس: الرئيس بوتفليقة هو من يحكم البلاد

قال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يحكم البلاد حبّ من حبّ وكره من كره.

مشيرا إلى أنه إذا كانت الانتخابات القادمة غير شرعية من الصعب تحقيق الاصلاحات.

مؤكدا أن التغييرات الاخيرة في سلك الجيش عادية فقائد الاركان يقوم بتعديلات والرئيس هو من يقرر، خاصة وأن الحصانة الوحيدة هي الديمقراطية.

وأضاف بن يونس أن الحزب يساند الرئيس بوتفليقة ومساندتنا له مطلقة وغير مشروطة

مشيرا إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية لن تنخرط في اي تنظيم او جبهة يقودها حزب سياسي.

وتاجيل قرار الحزب فيما يخص الرئاسيات المقبلة بقرار المجلس الوطني للحزب