سقوط كتلة حديدية من شاحنة يحطم حجرة مدرسة ابتدائية بميلة

تسبب سقوط كتلة حديدية كبيرة الحجم تزن أكثر من 30 طنا من شاحنة مقطورة كانت تسير على الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين القرارم قوقة وولاية جيجل فجر الخميس، بمنطقة عنوش علي التابعة لبلدية القرارم قوقة شمال عاصمة الولاية ميلة، في تحطيم الجدار الخارجي وجدار إحدى الحجرات بالمدرسة الابتدائية الشهيد مسعود شخموم بقرية عنوش علي.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة من فجر الخميس، أين سقطت كتلة حديدية تزن نحو 30 طنا من مقطورة الشاحنة لتتدحرج في منحدر على مسافة 200 متر وتصطدم بجدار المدرسة الابتدائية الذي هدمته ودخلت إلى فناء المؤسسة، حيث اصطدمت بجدار إحدى الحجرات وحطمته لتستقر داخل الحجرة في مشهد فاجأ الجميع.

ولحسن الحظ أن الحادث لم يخلف ضحايا كون المدرسة شاغرة من التلاميذ، وإلا لكانت الكارثة، فيما عاش تلاميذ المدرسة الابتدائية حالة من الخوف والهلع، عندما توجهوا صباحا لمزاولة دراستهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل وإيجاد حل لموقع المدرسة كونها تقع تحت الطريق الوطني رقم 27 والذي تعبره شاحنات محملة بالسلع والمواد والتي تشكل خطرا على التلاميذ.

وقد أسفر الحادث عن إتلاف بعض النوافذ والطاولات، حيث تدخلت الجهات المعنية لفتح تحقيق في الحادث وترميم حجرة المدرسة والجدار الخارجي وإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في أقرب الآجال.