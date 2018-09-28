الرباط رحلت آلاف المهاجرين الأفارقة نحو الحدود الجزائرية

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها، أن السلطات المغربية دفعت خلال الأسابيع الأخيرة بآلاف المهاجرين الأفارقة نحو الحدود مع الجزائر وتركتهم في مناطق معزولة، في إطار حملة تهدف الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية.

ووفق التقرير، فإن المنظمة غير الحكومية “لاحظت في الآونة الأخيرة تصاعد حملات السلطات المغربية تجاه اللاجئين والمهاجرين، والتي انعكست من خلال مداهمات طالت الآلاف منهم هذا العام”.

ووفق المنظمة “منذ نهاية جويلية هناك قرابة 5 آلاف شخص طالتهم الحملة، أين تم ترحيلهم عنوة عبر حافلات وتركهم في مناطق معزولة قرب الحدود الجزائرية وجنوب البلاد”.

ودعت العفو الدولية الدول الأوروبية إلى إعطاء الأولوية لملف حماية حقوق الإنسان والمهاجرين في علاقتها مع السلطات المغربية، وذلك من خلال الضغط عليها لوضع نظام يضمن حق اللجوء.