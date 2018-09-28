سنسترجع مكانة الجزائر سياحيا

أطلقت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الخميس، أرضية رقمية وتطبيقا على الهواتف النقالة للترويج للوجهات السياحية الداخلية والخارجية للجزائر والشروع الفعلي بالعمل بالدليل السياحي من خلال شركات ناشئة والإسهام بالأفكار المبدعة لإرجاع الجزائر لمكانتها الطبيعية سياحيا.

كشف وزير السياحة الصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، عن الإطلاق والشروع في تجسيد الدليل الإلكتروني السياحي على شكل تطبيقات على الهواتف الذكية وإطلاق أرضية رقمية، الإجراء الجديد حسب بن مسعود جاء للترويج للسياحة الجزائرية داخليا وخارجيا، مؤكدا: حان الوقت لاسترجاع السياح الذين كانوا يتوافدون على الجزائر قبل العشرية السوداء.

وقال وزير السياحة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، بفندق الجزائر، إنه بالرغم من العشرية السوداء والإرهاب وكذا الجريمة المنظمة تبقى الجزائر مثالا يتقدى به في التعايش بسلام ووئام، مضيفا أن الظروف الأمنية هي اللبنة الأساسية من أجل تشجيع السياحة، وقال بهذا الخصوص: ”الظروف الأمنية هي الأساس من أجل تشجيع السياح على التوجه إلى الجزائر، خاصة بعد المجهودات التي تبذلها الحكومة والمتواصلة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ترسيخ السلم، وهي الجهود – حسب بن مسعود- المعترف بها من قبل المنظمات الدولية.

وفي سياق متصل وبخصوص الأرضية الرقمية والتطبيقات الذكية التي بدأ العمل بها، أمس، قال الوزير إنه أعطى تعليمات واضحة من أجل وضع برنامج عملي وإدخال الرقمنة في الأصعدة التي بدورها تسهل في التطور التكنولوجي فضلا عن الاستدامة في السياحة وتطوير وعصرنة القطاع من خلال استغلال كافة الفرص من أجل النهوض بهذا القطاع الحساس الذي تعول عليه الحكومة خصوصا بعد الأزمة العالمية للنفط.

وقال المسؤول التنفيذي الأول عن قطاع السياحة إن مصالحه قامت ببرنامج واسع وشامل يخص القطاع ويتعلق بالتعاملات بين المواطن والإدارة، والعمل على محوريين أساسيين الأول يتعلق بالجانب الترقوي للوجهة السياحية الداخلية والخارجية للجزائر وعلى الجانب المتعلق بالخدماتية المتوفرة في البلاد.

جدير بالذكر أن الجزائر أحيت، أمس الخميس، اليوم العالمي للسياحة تحت شعار ”السياحة والتحول الرقمي”، حيث احتضنت الجزائر بالمناسبة الورشة الثانية لبرنامج المنظمة العالمية للسياحة لتدعيم القدرات الاحصائية لسنة 2018/2019 بمشاركة ممثلي 13 دولة إفريقية.