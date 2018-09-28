غوتي: “التحكيم دائما في قفص الإتهام”

اعتبر رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد غوتي، أن التحكيم في الجزائر، يتواجد دائما في قفص الإتهام من طرف رؤساء الأندية الوطنية.

وصرح محمد غوتي، للإذاعة الوطنية: “صحيح أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية، لكن هذا جزء فقط من الحقيقة الكاملة”.

وأضاف: “الأخطاء ليست بالحجم الذي يروج له من طرف رؤساء بعض الأندية الذين يرجعون خسارة فريقهم في كل مناسبة للتحكيم”.

وتابع: “الحكم إنسان، وبإمكانه أن يخطئ لكن من جهتنا أخطائهم لا تمر مرور الكرام، ونصبنا لجنة تطبيق قوانين التحكيم، للوقوف على ذلك”.

وأردف غوتي: “لاحظنا أنه حتى أحدث التقنيات المستعملة في الدول الأوربية الـ”var”، وتسببت في أخطاء في مباريات كبيرة”.