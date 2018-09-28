الأمطار تقطع الكهرباء عن رقان وزاوية كونتة

شهدت بلديات رقان وزاوية كنته انقطاعا للتيار الكهربائي سهرة أمس الخميس بسبب تساقط الأمطار بهذه المناطق حسبما علم من مسؤولي مؤسسة سونلغاز.

ويعود هذا الانقطاع المستمر منذ بداية السهرة إلى خلل في خط نقل الكهرباء (220 كيلوفولط ) لشركة نقل الكهرباء الرابط بين أدرار والولاية المنتدبة عين صالح بولاية تمنراست خاصة عبر محور بلديتي رقان وزاوية كنته.

وتعمل الفرق التقنية التابعة لشركة نقل الكهرباء ميدانيا لتشخيص الخلل عبر هذا المحور رغم تواصل سقوط الأمطار الذي يصعب من مهمة الأعوان والتقنيين.

وشهدت ولاية أدرار أمسية أمس تساقطا للأمطار صاحبته زخات من البرد بعاصمة الولاية والبلديات الواقعة بالجهة الجنوبية مما تسبب في تضرر 85 عائلة بقصور بلدية تمنطيط من بينها 20 عائلة تعرضت منازلها لانهيار كلي (حصيلة أولية) إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن بلديتي رقان وزاوية كنته.

من جانبها جندت مصالح الحماية المدنية فرق أعوانها عبر هذه المناطق لمساعدة وإجلاء المتضررين ورفع المياه المتجمعة في بعض النقاط السوداء تفاديا لوقوع حوادث أخرى جراء تساقط مياه الأمطار المتواصل من فترة لأخرى خلال سهرة الخميس.