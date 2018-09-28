تشغيل أزيد من 570 عون بمختلف المدارس الابتداية في سعيدة

تم توظيف 578 عون مطعم مدرسي وعون صيانة مدرسية الأسبوع الجاري، عبر مختلف المدارس الإبتدائية بسعيدة، حسب ما أفاد به مدير الوكالة الوطنية للتشغيل.

و تتوزع هذه المناصب الجديدة التي تندرج ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني على 381 عون مطعم مدرسي و 177 عون صيانة مدرسية.

و يتحصل المستفيدون من هذه العقود التي تشرف عليها الوكالة الولائية للتشغيل على راتب شهري يقدر بـ 8 آلاف دج.

كما تتيح لهم مستقبلا فرصة من أجل الادماج في مناصب عمل دائمة، بقطاع التربية وفقا لنفس المصدر.

و ستسمح هذه العملية التي توليها السلطات المحلية أهمية كبيرة بالرفع من القدرات البشرية.

داخل المدارس الإبتدائية و تحسين الخدمات المقدمة في مجالي الإطعام المدرسي و صيانة التجهيزات المدرسية.