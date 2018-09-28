حمار:” التحكيم كارثي وهذا الموسم ربي يجيب الخير”

فتح رئيس وفاق سطيف “حمار” النار على لجنة التحكيم وعلى الحكام وخاصة على الحكم عبيد شارف الذي حرم فريقه من ركلة جزاء شرعية على حد تعبيره.

وقال حمار في تصريح للإذاعة الوطنية: “طريقة التحكيم كارثية وربي يجيب الخير.. أخاف أن تحدث أمور أكثر من بورسعيد”.

وأضاف: “تعرضنا لظم تحكيمي كبير في مباراة أمس، حيث كانت هناك ضربة جزاء لوفاق سطيف شرعية قبل تسجيل الشبيبة هدف المباراة”.

وأضاف: “التحكيم كارثي، وفي الجزائر لما نتكلم البعض يقول أنني غاضب، لا أن أقول الحقيقة”.