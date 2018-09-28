النفط مقابل الغذاء بين تونس وليبيا

أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن بلاده تدرس تنفيذ مشروع "النفط مقابل السلع والمنتجات التونسية" في التبادل الاقتصادي مع ليبيا، وذلك على خلفية أزمة الوقود التي تعانيها تونس.

وشدد الباهي خلال افتتاحه المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي على أن بلاده "تعمل حاليا على تطوير رقم معاملاتها التجارية مع ليبيا التي بلغت سنة 2011 أكثر من 3 مليارات دولار خاصة في قطاعات واعدة على غرار قطاع النقل البحري والجوي".

ولفت الوزير التونسي إلى أن "الشركات التونسية والمتعاملين الاقتصاديين يحظون بالأولوية لدى الليبيين لعوامل متعددة أولها القرب الجغرافي ثم سهولة التواصل ومنسوب الثقة بين النسيجين الاقتصاديين".

كما أعلن الباهي أن تونس تطمح للحصول على "دور متقدم في إعادة إعمار جارتها ليبيا"، مضيفا أن "الحكومة التونسية والمهتمين بالشأن الاقتصادي يعتبرون أن بلادهم المرشح الأكثر حظا للتعامل اقتصاديا وتجاريا مع ليبيا نظرا للمعرفة الجيدة للشركات التونسية بمتطلبات السوق الليبية".

وأشار إلى أن الجارة ليبيا كانت على مدى عقود "شريكا اقتصاديا متقدما لتونس نظرا لأهمية التبادل التجاري بين البلدين وعدد السياح الليبيين الذين يتدفقون على تونس على مدار السنة سواء لغايات سياحية أو علاجية".