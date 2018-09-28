مقري ينتقد مساهل بعد إلقاءه خطاب باللغة الفرنسية في نيويورك

تأسف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، من خطاب وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الأخير على منصة الأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية.

وقال مقري، في منشور له عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، أن إستمالة المسؤولين في البلاد بالحديث باللغة الفرنسية دون العربية في المحافل الرسمية والدولية.

بحضور وفود أجنبية تمجد لسانها وترفع من شأن لغاتها، رغم أن تلك اللغات أقل إنتشارا في العالم، ولم تقدم للبشرية شيئا للبشرية في تاريخها.

وإعتبر رئيس حمس، أن خطاب المسؤولين بالفرنسية يعد إهانة للجزائريين، وللتاريخ والحضارة والدستور معا.