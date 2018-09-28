أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع سعي المستثمرين لقياس الأثر المحتمل على الإمدادات جراء العقوبات التي توشك الولايات المتحدة أن تفرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر ديسمبر 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 81.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت الجزائر.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر اليوم الجمعة، وهو عند 81.73 دولار للبرميل. وارتفع العقد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 82.55 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. ويتجه برنت للارتفاع 5.6 بالمائة في سبتمبر على مسار تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أفريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، إلى 72.32 دولار للبرميل. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب نسبتها 3.6 بالمائة هذا الشهر في أكبر زيادة منذ يونيو.

وقال تشن كاي رئيس أبحاث السلع الأولية لدى شينجدا فيوتشرز لوكالة "رويترز" للأنباء "السوق تركز في العناوين الرئيسية للتداول على العقوبات الإيرانية على مدى أسبوع كامل. لكن الآراء بشأن حجم قدرة أوبك وروسيا على تعويض الخسائر متباينة".