اعتقال 7 أشخاص خططوا لهجوم إرهابي بهولندا

إعتقل الأمن الهولندي 7 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لارتكاب هجوم كبير في أحدى المناسبات الكبرى.

وحسب النيابة الهولندية، فإن المعتقلين خططوا لتنفيذ الهجوم باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشينكوف وتفجير سيارة مفخخة.

وحسب البيان، فإن من بين المعتقلينرجلا من أصل عراقي يبلغ من العمر 34 سنة، أدين عاما بالسجن سنة 2017 بتهمة محاولة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف ذات المصدر، أنه أدين اثنان آخران من المعتقلين بمحاولة التوجه إلى العراق أو سوريا

مشيرة أن عملية الاعتقال جرت في مدينة أنهيم شرق هولندا ومدينة فيرت.