“فيرغسون” يصدم “بوغبا” ويقف مع “مورينيو” !!

لا تزال قضية “بول بوغبا” تصنع الحدث في الوسط الرياضي الإنجليزي، خاصة بعد المشاكل التي ظهرت للعلن بين “جوزي مورينيو” مدرب الشياطين الحمر والفرنسي.

حيث أكد “بول إينس” اللاعب السابق في صفوف “اليونايتد” في تصريح للصحافة الإنجليزية أن “السير أليكس فيرغسون” كان سيطلب بيع اللاعب.

فالمدرب الأسطوري لـ”مانشستر يونايتد” كان قد حذر من قبل تصرفات الفرنسي ووكيل أعماله “رايولا” ولن يقبل بمثل هذه التفاهات في فريقه.

وبات جل مشجعي اليونايتد يطالبون بدعم المدرب “جوزي مورينيو”، حيث تأكد وبنسبة كبيرة بيع اللاعب الفرنسي في الميركاتو الشتوي المقبل.