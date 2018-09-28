نحو تصدير 80 مليون دولار من المنتجات الفلاحية

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصر أن نسبة الصادرات الجزائرية من المنتجات الفلاحية بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 50% من حجم صادرات سنة 2017.

وقدر القيمة المالية لصادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية لسنة 2018 حوالي 80 مليون دولار، مقابل 57 مليون دولار خلال سنة 2017، واعتبر ذلك ”وثبة هامة في مجال الصادرات للمنتوج الفلاحي الذي يعرف تحسنا ملحوظا من حيث الجودة والنوعية، ما جعله يقتحم الأسواق العالمية رغم المنافسة الحادة”، وهذا على هامش المعرض الفلاحي المقام في مدينة مستغانم. وتمثلت صادرات السنة الماضية في التمور بقيمة 57 مليون دولار، وأكثر من 6 ملايين دولار من الخضر والفواكه، نحو العديد من الأسواق الخارجية في مقدمتها سوق الاتحاد الأوروبي.

وحسب ذات المتحدث فإن المنتجات الفلاحية الجزائرية ”قادرة على منافسة منتجات دول أخرى شريطة التحكم في المحيط القانوني والتنظيمي لعملية التصدير، ومعرفة المواد الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية، مع واحترام معايير وشروط التسويق الدولية”، مضيفا ”على المصدرين الجزائريين استغلال قدرات البلاد في مجال إنتاج المبكرات والخضر والفواكه التي يمكن إنتاجها على مدار فصول السنة، واستعمال المواد الفلاحية الجديدة التي تتماشى وخصوصيات التربة والبيئة”. وأكد على خصوصية الأصناف النباتية والحيوانية الجزائرية التي هي بداية مرحلة جديدة يجب خلالها اكتشاف الأنواع الفلاحية الوطنية، على غرار خرشوف غليزان وجزر بوسعادة ومختلف أنواع التمور، والترويج لها وحمايتها لتصنيفها وتطويرها.

رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أشاد بالدعم الذي أقرته الحكومة لمضاعفة حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وبدرجة خاصة تعويض تكاليف الشحن والعبور بنسبة 50%، ناهيك عن التسهيلات الجمركية الأخرى المقدمة التي ساهمت في ارتفاع عدد المصدرين سنة 2018.