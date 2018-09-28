محرز يرفع سقف طموحاته مع “مانشستر سيتي”

ككل موسم يضع اللاعب الجزائري “رياض محرز” أهدافه في الموسم الرياضي الجديد، وهذه المرة رفع سقف طموحاته بعد انضمامه لـ “مانشستر سيتي”.

وكان “محرز” في كل موسم يطمح لتسجيل 10 أهداف والمساهمة بـ10 تمريرات حاسمة لما كان لاعبا في صفوف “ليستر سيتي”.

لكن هذه المرة الأمر مغاير، فالنجم الجزائري يبحث عن تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والأهم التتويج بكل الألقاب الممكنة.

فهذا هو الفرق بين اللعب في نادي مثل “ليستر سيتي” وبعدها الانضمام لفريق يدربه “بيب غوارديولا” الذي يهدف للتتويج بكل البطولات الممكنة.