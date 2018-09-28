وفاة المجاهد سبقاق أحمد المدعو “بودراعة” في إيليزي

توفي مساء أمس الخميس المجاهد سبقاق أحمد المدعو بودراعة بمدينة جانت بولاية إيليزي عن عمر ناهز 91 سنة.

إثر مرض عضال ألزمه الفراش لمدة، حسبما علم لدى مصالح مديرية المجاهدين بالولاية.

الفقيد من مواليد 1927 بولاية ورقلة، إنخرط في صفوف جيش التحرير الوطني سنة1957.

حيث كان”رفيقا في السلاح لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالقاعدة الجنوبية بمالي سنة1957″.

وكان الفقيد عنصرا بارزا في جيش التحرير الوطني برتبة ضابط حيث ساهم بشكل كبير في تجنيد وتدريب الثوار.

وكذا جمع المساعدات المادية فضلا عن مساهمته الكبيرة في نقل السلاح للتراب الوطني عن طريق الحدود الجنوبية للوطن.

الفقيد توفي بمقر سكناه بحي ” إفري بالولاية المنتدبة جانت ليوارى الثرى مساء اليوم الجمعة بمقبرة ” أغوم ” .