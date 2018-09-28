بن ناصر يتألق ويصنع الحدث في إيطاليا !

صنع الجزائري “سماعيل بن ناصر” لاعب “إمبولي” الحدث في إيطاليا، بعد المباراة الكبيرة التي قدمها ضد “ميلان” لحساب الجولة 6 من الكالتشيو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

بن ناصر كان القلب النابض لفريقه وكان كثير التحرك في مختلف أجزاء الملعب، كما أن جل تدخلاته كانت صحيحة.

أداء الجزائري أصبح حديث العام والخاص في إيطاليا، وبات متابعا من طرف العديد من الأندية الإيطالية التي تريد الاستفادة من خدماته.

كما أن تواجده في هذا المستوى الكبير، سيجعل من الناخب الوطني “جمال بلماضي” أمام حتمية استدعائه للتربص المقبل للخضر.