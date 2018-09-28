براهيمي مهدد بالغياب عن مباراة دوري الأبطال !

كشف موقع “غول” العالمي أن لاعب “بورتو” ياسين براهيمي مهدد بالغياب عن مباراة “غلطة سراي” الأسبوع المقبل لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

براهيمي يعاني من إصابة عضلية، وحتى مشاركته في مباراة البطولة سهرة اليوم الجمعة، محل شك.

فقد خرج الجزائري مصابا في الجولة الماضية من “السوبر ليغا” واحتمال ابتعاده عن الملاعب لمدة أسبوعين أو أكثر.

لكن الجهاز الطبي لنادي “بورتو” يسابق الزمن من أجل استعادة “براهيمي” الذي يعتبر القلب النابض لنادي “الدراغاو”.

واذا ما تم ترسيم غيابه لأكثر من أسبوعين، فإن مشاركته مع المنتخب الوطني ضد منتخب “البنين” في تصفيات الكان ستكون صعبة للغاية.