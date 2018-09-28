لماذا يجب على الجميع زيارة الجزائر..فيديو !!

قام شاب عربي يدعى رحاليستا و هو صاحب قناة على اليوتوب, بنشر فيديو حول زيارته للجزائر و اظهر من خلاله اندهاشه بهذا البلد العظيم واصفا اياه بالقارة لتعدد ثقافاته و شساعة مساحته.ندم الشاب على تعرفه المتاخر على هذا البلد المظلوم اعلاميا و سياحيا لما لاقاه من استحسان السكان و فرحهم معه كونه غريب عن بلده فقد استمتع بزيارة ثمان ولايات جعلته محل اكرام و تفضيل باستقباله احسن استقبال مما حببه في الشعب الجزائري وانطلق يسجل لنا هذا الفيديو بطاقة ايجابيه تبين مدى عشقه لهذا البلد.