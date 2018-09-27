حلول إل جي ...لأنّ جميع التفاصيل مهمّة !

يقول المثل إنّ السعادة تأتي من الاهتمام الذي نوليه للأشياء الصغيرة. وبالإضافة إلى الاهتمام، تسخّر إل جي الكترونيكس كل ما تمتلكه من خبرة لفائدة عملائها حتى تكون حياتهم خالية من التوتّر، وصحّتهم محفوظة وبيئتهم صحيّة.ولأنّ التصميم وابتكار الحلول لضمان راحة المستخدم هو جوهر عمل إل جي، فإنّها تعرض اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، منتجات متاحة، وذات تصميم قابل للتكيّف، تتّسم بالتنوّع، والاستدامة ،والملاءمة، و سهولة الاستخدام، والموثوقية والبديهيّة. أمّا السرّ الكامن وراء ذلك فهو الاعتناء بالتفاصيل.



لقد كانت إل جي دائما رائدة في مجال التصميم وسهولة الاستخدام، وقد طوّرت مجموعتها الكاملة من المنتجات بفضل عمليات دقيقة للغاية على مستوى الاختبار ودراسة ردود الأفعال، وقد تمّ تصميمها لتحسين كلّ جيل من أجيال المنتجات. وقد ساعدت هذه العمليات في نجاح هذه العلامة التجارية إلى جانب تدعيم سمعتها كموفّرة للحلول الموجّهة للمستخدمين. ومن الأمثلة الحديثة على هذه الفلسفة التي يتمّ تطبيقها يمكن أن نذكر، مجموعة إل جي سيغنتشر (LG SIGNATURE) الحائزة على عديد الجوائز، والتي تجمع بين أفضل ملامح التصميم الحديث والواجهات القابلة للاستخدام بشكل سهل للغاية بالإضافة إلى مدخلات التحكّم. ومن بين المصمّمين المبتكرين الآخرين يمكننا أن نذكر جهاز التلفزيون WLE Wallpaper OLED ، والثلاجة ذات الباب المزدوج و المكانس الكهربائية CordZerovacuum.

إنّ التصميم والهندسة الجيّدة من إل جي تتيح للمستخدمين إمكانية زيادة انتاجيتهم وهم يعملون على حواسيبهم المحمولة مع زيادة قدرتهم على الاسترخاء بعد العمل بفضل التصفّح السببي للويب. ورغم أن ّقدرة الأجهزة تعتبر هامة، فإنّ التصميم يجعل المنتجات البارزة خارج دائرة المنافسة. ويمكن أن يكون المستهلك البسيط غير قادر على الاستفادة من مواصفات جهاز التلفزيون أو الحاسوب الشخصي، ولكنّه من البديهيّ أن يتوجّه إلى الأجهزة التي يتردّد ذكرها أمامه مثل الهاتف الذكيّ.



وتحتوي مجموعة الهواتف الذكيّة من إل جي كذلك على ميزات تصميميّة تمّ تطويرها لإطالة عمر الجهاز.

ومن ناحيته، يحمل الهاتف الذكيّ إل جي Q6 بعض خصائص الطرازات البارزة ولكنّه يتمتّع بهيكل معدنيّ متين من الألومنيوم 7000 شديد المقاومة. ويضمن ذلك حماية البرمجيّة المتطورة المخزّنة داخله طيلة عمر الهاتف. ومن خلال تطبيقها لجميع المواصفات العالية على الأجهزة الطرفيّة الموجّهة للجميع بنفس المعايير المستخدمة مع الطرازات الراقية مثل هاتف G7 ThinQ، فإنّ إل جي تعتقد أنّ جميع عملائها جديرون بأفضل مستويات التكنولوجيا الممكنة.