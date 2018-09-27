تفكيك عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية

أمرت الجهات القضائية بقالمة اليوم بإيداع 07 أشخاص الحبس ووضع 03 آخرين تحت الرقابة القضائية، على خلفية قضية تزوير للأوراق النقدية التي عالجتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام دباغ غربي قالمة في الـ22 سبتمبر الجاري.

واستنادا إلى بيان لمصالح المجموعة الولائية للدرك بقالمة فقد تمت الإطاحة بالرؤوس الأولى للعصابة، داخل مركب حمام الشلالة السياحي إثر معلومات وردت على مصالحها، حيث أوقفت أول الأمر 05 أشخاص يقيمون ببلديات حمام دباغ، سلاوة عنونة، قالمة، وولاية عنابة،الذين كان من بينهم أربع فتيات، إحداهن قاصر، وقد دلوا على المشتبه فيه السادس الذي هو شاب من حمام دباغ، الذي أوقف وحجز منه من داخل منزله، مبلغ مزور قدرته مصالح القيادة الولائية للدرك بـ144000 دج من فئة 2000 دج.

وقد مكنت مصالح الآمن من توقيف مشتبهين فيهما رئيسيين في القضية نفسها وهم ثلاث فتيات وشاب، ليصل عدد أفراد العصابة إلى عشرة أفراد، الذين قدموا أمام الجهات القضائية عن جرم" تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جناية استهداف استقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية والمساس برموز الدولة، التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وتوزيع أوراق نقدية مزورة في الإقليم الوطني، وإبعاد قاصر وحيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس بدون رخصة. كما تم حجز من العصابة معدات تزوير متمثلة في آلة طباعة وآلة تغليف الورق وأجهزة إعلام آلي وهواتف محمولة وبطاقات ذاكرة وحامل مغناطيسي ولوحة رقمية.