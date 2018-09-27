بكالوريا 2019 يوم 16 جوان

كشفت وزارة التربية الوطنية، الخميس، عن رزنامة الإمتحانات الرسمية للموسم الدراسي 2018/2019، حيث ستكون اختبارات البكالوريا يوم 16 جوان القادم.ووفق الرزنامة الرسمية ستكون امتحانات البكالوريا بين 16 و20 جوان 2019، وشهادة التعليم المتوسط من 9 إلى 11 جوان 2019 وامتحانات نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي يوم 29 ماي 2019.

ووفق هذه الرزنامة، فإن وزارة التربية قررت إجراء امتحانات شهادة البكالوريا بعد شهر رمضان القادم.