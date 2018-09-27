مسؤولة أمريكية : واشطن مهتمة برئاسيات الجزائر وتُراقب الوضع عن كثب

أكدت نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية إريكا تشوسانو، إهتمام واشنطن برئاسيات الجزائر المقررة عام 2019، وتحدثت عن “لقاءات مرتقبة ستجريها سفارة أمريكا في الجزائر مع سياسين وإعلاميين وفعاليات من المجتمع المدني لاستقراء الوضع في البلاد”.

وأشادت إريكا تشوسانو في ندوة صحفية عبر الهاتف بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر حضرها صحافيون جزائريون، بحجم العلاقات الثنائية التي تربط البلدين على المستويين الحكومي والشعبي.

وأوضحت في السياق: ” أعتقد أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر مثمرة وعميقة ليس فقط بالحكومة وإنما حتى على المستوى الشعبي”.

وعند حديثها عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة شهر أفريل من العام المقبل، كشفت المسؤولة الأمريكية أن ” بلادها تراقب التطورات عن كثب” مشيرة “سيكون هناك نقاشات مع سياسيين وصحافيين وفعاليات من المجتمع المدني بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر، كجزء من الانخراط الدبلوماسي العادي لفهم الوضع أكثر”، وفق تعبيرها.

وأضافت نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية إريكا تشوسانو”، أن بلادها مستعدة للعمل مع الحكومة الجزائرية التي ستتمخض عن الانتخابات الرئاسية القادمة”.

وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، قد أكد أن “بلاده تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في الجزائر تحترم فيها إرادة الشعب”.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي خلال مقابلة أجرتها معه قناة “الشروق”، قال فيها سوليفان “نريد أن تترجم إرادة الشعب الجزائري على أرض الواقع وذلك عبر انتخابات عادلة وحرة. إن الولايات المتحدة تدعم انتخابات حرة ونزيهة تترجم إرادة الجزائريين”.

وأضاف سوليفان أنه تباحث مع المسؤولين الجزائريين حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، وأنه اطلع على إرادتهم في تحقيق ذلك.

وجاء تصريح نائب وزير الخارجية الأمريكي على هامش ترأسه لأعمال الدورة الخامسة للحوار الأمني الثنائي الجزائري-الأمريكي في الجزائر برفقة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.