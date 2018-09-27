مؤسسة أمريكية تمنح جائزة السلام لبوتفليقة

منحت مؤسسة BRAVE الأمريكية، الرئيس بوتفليقة، جائزتها السنوية للسلام، لدوره في تحقيق السلام في الجزائر وفي الشرق الاوسط وافريقيا، بحسب ما كشفت عنه المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس 27 سبتمبر، نشرته وكالة فرانس برس.

واضاف المصدر نفسه أن عضوي الكونغرس الاميركي السابقين جورج هوتشبروكنر وكريستوفر شيز منحوه الشرف نيابة عن المؤسسة.

ومنحت المؤسسة الجائزة لبوتفليقة لدوره في التفاوض حول اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، الذي أنهى حربا دامت 20 سنة، في جويلية 2018، كما تولى وساطات في كل من ليبيا ومالي.

ويضيف البيان ” في عام 2002 ، أنهى بوتفليقة الحرب الأهلية الجزائرية بمنح العفو لأولئك الذين حملوا السلاح ضد الحكومة مقابل دور في العملية السياسية، وبقيامه بذلك ، وضع نموذجًا جديدًا لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، والذي تم دراسته في جميع أنحاء العالم لفعاليته الثورية”.

وتأسست مؤسسة BRAVE في عام 2017، لتعزيز الوعي والعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.