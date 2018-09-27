2000 جزائري من مزدوجي الجنسية في السجون الفرنسية

كشفت مساءلة برلمانية فرنسية أن نحو 2000 جزائري من مزدوجي الفرنسية يقبعون في السجون الفرنسية.

وكشف عن هذه الأرقام عبر مساءلة برلمانية للنائب بالجمعية الوطنية (البرلمان) لويس أليو، مؤرخة في 25 سبتمبر الجاري موجهة إلى وزيرة العدل حافظة الأختام الفرنسية.

وأوضحت المساءلة أن 1954 من الجزائريين مزودجي الجنسية (يتمتعون أيضا بالجنسية الفرنسية)، يقبعون في سجون فرنسا، وهم العدد الأكبر من بين جميع مزوجي الجنسية المسجونين في فرنسا.

وحسب ذات الوثيقة فإن عدد المساجين الأجانب يقدر بـ 14 ألفا و964 سجين، في عام 2017، منهم 1954 من مزدوجي الجنسية (الفرانكو جزائريين)، بينما يحل في الصف الثاني المغاربة بـ 1895 وتونس في الصف الرابع بـ 1102. للإشارة، فإن هذه الإحصائيات لم تشمل المحبوسين الجزائريين الذين لا يتمتعون بالجنسية الفرنسية.